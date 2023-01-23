『マーチ BK12 等に適合 ダイレクトイグニッションコイル 4本 純正品番 22448-AX001 IC29【対象品】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 21分に出品され03月10日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
適合車種
ニッサン
AD ADエキスパート
VAY12
エンジン型式：CR12DE 平成18年12月〜
キューブ
BNZ11 BZ11
エンジン型式：CR14DE 平成14年10月〜平成20年11月
キューブキュービック
BGZ11
エンジン型式：CR14DE 平成14年10月〜
マーチ
K12
エンジン型式 CR10DE 平成14年2月〜平成15年7月
AK12
エンジン型式 CR12DE 平成14年2月〜平成22年7月
BK12
エンジン型式 CR14DE 平成14年2月〜平成17年8月
BNK12
エンジン型式 CR14DE 平成14年9月〜平成22年7月
純正品番
純正品番：22448-AX001
他社品番
NGK U5054(48201)
日立 U08108-COIL
新品 送料無料 コイル 点火 パーツ ダイレクト イグニッションコイル メンテナンス 用品 スパークコイル
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落札価格7770円
745 入札履歴
終了
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