『MGsable クロコダイル 本革 小さい ミニ財布 メンズ レディース ワニ革 L字ファスナー コンパクト 軽い ギフト プレゼント 金運【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 09時 30分に出品され05月09日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MGsable クロコダイル 本革 小さい ミニ財布 メンズ レディース ワニ革 L字ファスナー コンパクト 軽い ギフト プレゼント 金運
【商品説明】
・サイズ： 横幅/約11cm 縦幅/約8cm 厚み/約2.5cm
・収納： カードポケット×2 紙幣入れ×2 小銭入れ×1
・品名：クロコダイル 本革 ミニ財布
・品番：9709
・留め具の種類: ファスナー
・素材：表地/クロコダイル 内側/牛革、シャンタン生地
・表地: クロコダイル本革
・開閉： Ｌ字ファスナー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
493 入札履歴
終了
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