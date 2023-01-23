『MGsable クロコダイル 本革 小さい ミニ財布 メンズ レディース ワニ革 L字ファスナー コンパクト 軽い ギフト プレゼント 金運【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 09時 30分に出品され05月09日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MGsable クロコダイル 本革 小さい ミニ財布 メンズ レディース ワニ革 L字ファスナー コンパクト 軽い ギフト プレゼント 金運



【商品説明】

・サイズ： 横幅/約11cm 縦幅/約8cm 厚み/約2.5cm

・収納： カードポケット×2 紙幣入れ×2 小銭入れ×1

・品名：クロコダイル 本革 ミニ財布

・品番：9709

・留め具の種類: ファスナー

・素材：表地/クロコダイル 内側/牛革、シャンタン生地

・表地: クロコダイル本革

・開閉： Ｌ字ファスナー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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