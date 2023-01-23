『カルバンクラインジーンズ Calvin Klein Jeans ナップサック リュックサック K50K505814 BDS 巾着リュック ナップザック バックパック メンズ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 03分に出品され03月19日 22時 03分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名:カルバンクラインジーンズ Calvin Klein Jeans
商品番号:cakj-k50k505814-bds-k50k505814bds-0076
商品名:カルバンクラインジーンズ Calvin Klein Jeans ナップサック リュックサック K50K505814 BDS 巾着リュック ナップザック バックパック メンズ ブラック
カラー(柄):BLACK
・本体/ブラック 黒
素 材:ポリエステル
サイズ(約):・本体/W36×H48×D1cm
※ショルダー調節不可・取外し不可
重 量(約):204g
機 能:・開閉/ドローコード
・内側/ファスナーポケット×1
仕 様:男性用/紳士用/メンズ
付属品:なし
製造国:中国，その他
商品の状態:新品
cakj-k50k505814bds
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落札価格7770円
358 入札履歴
終了
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