『カルバンクラインジーンズ Calvin Klein Jeans ナップサック リュックサック K50K505814 BDS 巾着リュック ナップザック バックパック メンズ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 03分に出品され03月19日 22時 03分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド名:カルバンクラインジーンズ Calvin Klein Jeans

商品番号:cakj-k50k505814-bds-k50k505814bds-0076

商品名:カルバンクラインジーンズ Calvin Klein Jeans ナップサック リュックサック K50K505814 BDS 巾着リュック ナップザック バックパック メンズ ブラック

カラー(柄):BLACK

・本体/ブラック 黒

素 材:ポリエステル

サイズ(約):・本体/W36×H48×D1cm

※ショルダー調節不可・取外し不可

重 量(約):204g

機 能:・開閉/ドローコード

・内側/ファスナーポケット×1

仕 様:男性用/紳士用/メンズ

付属品:なし

製造国:中国，その他

商品の状態:新品

cakj-k50k505814bds

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カルバンクラインジーンズ

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