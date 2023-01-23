『ogawa(オガワ) アウトドア チェア ローチェア2 ダークブラウン 1929【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 11時 28分に出品され03月18日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) アウトドア チェア ローチェア2 ダークブラウン 1929
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 14.23 cm
奥行 : 95.50 cm
重量 : 2.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
159 入札履歴
終了
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