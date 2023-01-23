『ogawa(オガワ) アウトドア チェア ローチェア2 ダークブラウン 1929【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 11時 28分に出品され03月18日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) アウトドア チェア ローチェア2 ダークブラウン 1929



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 14.23 cm

奥行 : 95.50 cm

重量 : 2.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。