『ジョーゼン ダートマックス 1/16スケール 2.4GHzラジコン スバル BRZ GT300【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 47分に出品され04月14日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジョーゼン ダートマックス 1/16スケール 2.4GHzラジコン スバル BRZ GT300
【商品説明】
・対象年齢 :6才以上
・本体:単3電池×5(別売)、送信機:単3電池×2(別売)
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 16.80 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 35.30 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
615 入札履歴
終了
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