『ジョーゼン ダートマックス 1/16スケール 2.4GHzラジコン スバル BRZ GT300【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 47分に出品され04月14日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジョーゼン ダートマックス 1/16スケール 2.4GHzラジコン スバル BRZ GT300



【商品説明】

・対象年齢 :6才以上

・本体:単3電池×5(別売)、送信機:単3電池×2(別売)

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 22.70 cm

奥行 : 35.30 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。