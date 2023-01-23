『Mary Meyer メリーマイヤー ファブファズ フランチェスカ フラミンゴ ピンク ポリエステル 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 10時 09分に出品され04月27日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mary Meyer メリーマイヤー ファブファズ フランチェスカ フラミンゴ ピンク ポリエステル 並行輸入品



【商品説明】

・[サイズ] W21×H32×D32.5cm

・[注意事項] 対象年齢：3才以上

・[生産地] 中国

・[素材] ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。