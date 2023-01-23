『BanG Dream メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ 市ヶ谷有咲【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 18時 33分に出品され03月21日 18時 33分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BanG Dream メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ "市ヶ谷有咲"



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 39.70 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。