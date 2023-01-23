『リトルツインスターズ ｘ Dear Darling コラボ 22? ドール用 Ｔシャツ キキララ ブライス リカちゃん【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 07分に出品され03月06日 02時 07分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リトルツインスターズ ｘ Dear Darling コラボ 22? ドール用 Ｔシャツ キキララ ブライス リカちゃん
【商品説明】
・リトルツインスターズｘDear Darlingコラボ 22?ドール用Ｔシャツ キキララ ブライス リカちゃん
【サイズ】
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
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終了
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