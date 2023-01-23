『CANARE カナレ L-4E6S XLRマイクケーブル (30m， 灰)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 09時 17分に出品され03月13日 09時 17分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

CANARE カナレ L-4E6S XLRマイクケーブル (30m， 灰)



【商品説明】

・※画像はイメージです。外皮膜の色目は画像と異なります。

・ケーブル：CANARE カナレ L-4E6S 4芯編組シールド

・ハンダ：KR-19RMA

・プラグ：NEUTRIK NC3FXX-B - NC3MXX-B

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。