『ショルダーバッグ バッグ ボールチェーンエンボスミニショルダーBAG【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 09時 30分に出品され03月18日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:70714895

ショップ:EVRIS，エヴリス

ブランド:EVRIS，エヴリス

商品名:ボールチェーンエンボスミニショルダーBAG

カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ

ブランド品番:372321901701

素材:本体:合成皮革 裏地:ポリエステル100％

原産国:中国製

カラー:ホワイト，ブラック，シルバー

サイズ:FREE

企画ID:1576153，1581321，1576720，1576152，1572687，1565557，1562565，1562563，1562562，1544680，1544671，1544606，1544604，1526955，1526952，1526949，1526944，1526941

カテゴリ ファッション

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