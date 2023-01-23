『ショルダーバッグ バッグ ボールチェーンエンボスミニショルダーBAG【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 09時 30分に出品され03月18日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:70714895
ショップ:EVRIS，エヴリス
ブランド:EVRIS，エヴリス
商品名:ボールチェーンエンボスミニショルダーBAG
カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ
ブランド品番:372321901701
素材:本体:合成皮革 裏地:ポリエステル100％
原産国:中国製
カラー:ホワイト，ブラック，シルバー
サイズ:FREE
企画ID:1576153，1581321，1576720，1576152，1572687，1565557，1562565，1562563，1562562，1544680，1544671，1544606，1544604，1526955，1526952，1526949，1526944，1526941
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落札価格7770円
4 入札履歴
終了
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