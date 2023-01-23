『グリーンポット アートストーン トールラウンド Φ28cm ベージュ AS-120123【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 02時 40分に出品され03月22日 02時 40分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンポット アートストーン トールラウンド Φ28cm ベージュ AS-120123



【商品説明】

・サイズ(cm):Φ28×H49

・タイプ:ラウンド

・対応インナー:AS-124423

・屋外使用可

・排水システム

・環境に優しい

・色:ベージュ

・重量:2.4kg



【サイズ】

高さ : 27.60 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 49.40 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。