『グリーンポット アートストーン トールラウンド Φ28cm ベージュ AS-120123【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 02時 40分に出品され03月22日 02時 40分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンポット アートストーン トールラウンド Φ28cm ベージュ AS-120123
【商品説明】
・サイズ(cm):Φ28×H49
・タイプ:ラウンド
・対応インナー:AS-124423
・屋外使用可
・排水システム
・環境に優しい
・色:ベージュ
・重量:2.4kg
【サイズ】
高さ : 27.60 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 49.40 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
153 入札履歴
終了
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