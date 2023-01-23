『YASAKA 卓球 ゲームシャツ ラインボルトユニフォーム 男女兼用 J.T.T.A公認 ブラック(90) L Y243【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 15分に出品され03月15日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
YASAKA 卓球 ゲームシャツ ラインボルトユニフォーム 男女兼用 J.T.T.A公認 ブラック(90) L Y243
【商品説明】
・公認:J.T.T.A(日本卓球協会)
・原産国:中国
・対象:男女兼用
・特徴:昇華プリント
・素材:ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
926 入札履歴
終了
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