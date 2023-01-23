『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ライオンシン ミラーレンズ モデル LI SIN-1701 BK ブラック×ブラック×ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 03時 09分に出品され03月30日 03時 09分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ライオンシン ミラーレンズ モデル LI SIN-1701 BK ブラック×ブラック×ブラック



【商品説明】

・フレームカラー:ブラック×ブラック×ブラック

・レンズカラー:レッドシャドーミラー×スモークレンズ

・原産国:日本

・可視光線透過率:24%

・紫外線透過率:0.1%以下



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。