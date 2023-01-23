『arena(アリーナ) AQUA RACING FINA承認 レース用水着 レディース セイフリーバックスパッツ(着やストラップ) ARN-【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 08分に出品され03月11日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) AQUA RACING FINA承認 レース用水着 レディース セイフリーバックスパッツ(着やストラップ) ARN-



【商品説明】

・Lサイズ:バスト/84-88ウエスト/65-69ヒップ/92-96(cm)

・Mサイズ:バスト/81-85ウエスト/62-66ヒップ/89-93(cm)

・Oサイズ:バスト/87-91ウエスト/68-72ヒップ/95-99(cm)

・Sサイズ:バスト/78-82ウエスト/59-63ヒップ/86-90(cm)

・XOサイズ:バスト/90-94ウエスト/71-75ヒップ/098-102(cm)

・ポリエステル， ポリウレタン

・特徴:股下22cm/Mサイズ

・素材: Diamond Flex-ST



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。