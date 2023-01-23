『arena(アリーナ) AQUA RACING FINA承認 レース用水着 レディース セイフリーバックスパッツ(着やストラップ) ARN-【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 08分に出品され03月11日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) AQUA RACING FINA承認 レース用水着 レディース セイフリーバックスパッツ(着やストラップ) ARN-
【商品説明】
・Lサイズ:バスト/84-88ウエスト/65-69ヒップ/92-96(cm)
・Mサイズ:バスト/81-85ウエスト/62-66ヒップ/89-93(cm)
・Oサイズ:バスト/87-91ウエスト/68-72ヒップ/95-99(cm)
・Sサイズ:バスト/78-82ウエスト/59-63ヒップ/86-90(cm)
・XOサイズ:バスト/90-94ウエスト/71-75ヒップ/098-102(cm)
・ポリエステル， ポリウレタン
・特徴:股下22cm/Mサイズ
・素材: Diamond Flex-ST
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
391 入札履歴
終了
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