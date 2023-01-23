『worldpegasus(ワールドペガサス) 硬式木製極太トレーニングバット WBKWBTB9 ネイビー/ナチュラル WBKWBTB9 ネイ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 02時 20分に出品され03月12日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
worldpegasus(ワールドペガサス) 硬式木製極太トレーニングバット WBKWBTB9 ネイビー/ナチュラル WBKWBTB9 ネイ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 6.50 cm
奥行 : 86.00 cm
重量 : 1.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7767
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【ＭＩＺＵＮＯ】ミズノ 軟式用バット ウィルドライブ レッド 金属製 83cm 平均680g 1CJMR16083 09
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【ＭＩＺＵＮＯ】ミズノ 軟式用バット ウィルドライブ レッド 金属製 82cm 平均670g 1CJMR16082 03
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落札価格7770円
488 入札履歴
終了
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