『worldpegasus(ワールドペガサス) 硬式木製極太トレーニングバット WBKWBTB9 ネイビー/ナチュラル WBKWBTB9 ネイ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 02時 20分に出品され03月12日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

worldpegasus(ワールドペガサス) 硬式木製極太トレーニングバット WBKWBTB9 ネイビー/ナチュラル WBKWBTB9 ネイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 86.00 cm

重量 : 1.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。