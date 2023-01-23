『TOMIX Nゲージ E3 2000系 山形新幹線 つばさ 新塗装 増結セット 92565 鉄道模型 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 19時 04分に出品され03月21日 19時 04分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ E3 2000系 山形新幹線 つばさ 新塗装 増結セット 92565 鉄道模型 電車
【商品説明】
・JR東日本商品化許諾申請中
・対象年齢 :15才以上
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 30.50 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
TOMIX Nゲージ 300 3000系東海道 ・ 山陽新幹線 後期型 増結セットA 4両 98660 鉄道模型 電車
¥ 7769
Nゲージ DB ET425形 近郊形 電車 DB REGIO レギオ 4両セット 鉄道模型 電車 カトー KATO 10-1716
¥ 7769
Nゲージ 35系 4000番台 SLやまぐち号 5両セット 鉄道模型 客車 カトー KATO 10-1500
¥ 7769
津川洋行 Nゲージ 14035 有田鉄道 コッペル1号機 在籍時/簡易ロッド仕様 (動力付)
¥ 7769
Fisher-Price トラックマスター きかんしゃトーマス ハーヴィー thomas harvey 3両セット プラレール互換 日本未発
¥ 7769
トミーテック(TOMYTEC)TOMIX Nゲージ TCS パワーユニットN-600 5507 鉄道模型用品
¥ 7769
天賞堂 HOゲージ T-Evolution Series 002 クモル145形 ＋ クル144形 JR西日本 65008 鉄道模型 電車
¥ 7769
天賞堂 HOゲージ T-Evolution Series 002 クモル145形 ＋ クル144形 国鉄タイプ 65006 鉄道模型 電車
¥ 7769
bruder ブルーダー MB 工事作業車セット（フィギュア付き） BR02677
¥ 7769
鉄道コレクション 鉄コレ 西日本鉄道3000形 柳川観光列車 「水都」 6両編成セット ジオラマ用品 (メーカー初回受注限定生産) 3190
¥ 7769
TOMIX Nゲージ ワイドレール 複線駅セットCB-D 91014 鉄道模型用品
¥ 7769
TOMIX Nゲージ ヨ5000 黄緑6号 8715 鉄道模型 貨車
¥ 7769
TOMIX Nゲージ EF64 1000形 JR貨物更新車 ・ 新塗装 7108 鉄道模型 電気機関車
¥ 7769
TOMIX Nゲージ 限定 タキ1000 日本オイルターミナルセット 98971 鉄道模型 貨車 (メーカー初回受注限定生産)
¥ 7769
プラレール 阪急電鉄9000系
¥ 7769
KATO Nゲージ 京浜急行 2100形 増結 4両セット 10-1308 鉄道模型 電車
¥ 7769
KATO Nゲージ EF58 後期形小窓Hゴム ヘッドマーク付 3049 鉄道模型 電気機関車
¥ 7769
KATO Nゲージ EF65 1000 後期形 3061-1 鉄道模型 電気機関車
¥ 7769
落札価格7769円
892 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！