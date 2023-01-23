SR イーウォッシュ 除菌・洗浄・消臭剤 20L EWASH20L【2025年度カレンダ】

商品情報

特徴：

・金属加工時の一時的な防錆や、有機溶剤の代替にも活用できる洗浄・除菌・消臭剤です。

・アルカリ性を極限にまで引き上げたスーパーアルカリイオン水が強力パワーで汚れを分解します。

・界面活性剤などの合成化学物質を含まない９９．９％水成分のため、無色・無臭・無刺激で人にも環境にも優しくご使用いただけます。

・静電気防止にも効果があります。

・二度拭き不要、すすぎが簡単です。

・50程度まで加熱すると効果が向上します。

・リンサークリーナー使用時の前処理に最適です。



用途：

・ドアノブ、手すり、電話、キーボード、机などの除菌や洗浄に。

・車のシートや内装、ガラス、カーペットの除菌や洗浄に。

・キッチン用品や機器の除菌や洗浄に。

・機器類の錆防止に。

・野菜や果実等食材洗浄に。

・ペット周りの衛生管理や消臭に。

・衣類の洗剤に。

・清掃業や病院、介護施設、保育園、赤ちゃんのいる環境の除菌に。



仕様：

・タイプ：バックインボックス

・容量(L)：20＠改