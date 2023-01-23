『SR イーウォッシュ 除菌・洗浄・消臭剤 20L EWASH20L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 13時 28分に出品され04月04日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴：
・金属加工時の一時的な防錆や、有機溶剤の代替にも活用できる洗浄・除菌・消臭剤です。
・アルカリ性を極限にまで引き上げたスーパーアルカリイオン水が強力パワーで汚れを分解します。
・界面活性剤などの合成化学物質を含まない９９．９％水成分のため、無色・無臭・無刺激で人にも環境にも優しくご使用いただけます。
・静電気防止にも効果があります。
・二度拭き不要、すすぎが簡単です。
・50程度まで加熱すると効果が向上します。
・リンサークリーナー使用時の前処理に最適です。
用途：
・ドアノブ、手すり、電話、キーボード、机などの除菌や洗浄に。
・車のシートや内装、ガラス、カーペットの除菌や洗浄に。
・キッチン用品や機器の除菌や洗浄に。
・機器類の錆防止に。
・野菜や果実等食材洗浄に。
・ペット周りの衛生管理や消臭に。
・衣類の洗剤に。
・清掃業や病院、介護施設、保育園、赤ちゃんのいる環境の除菌に。
仕様：
・タイプ：バックインボックス
・容量(L)：20＠改
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落札価格7769円
778 入札履歴
終了
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