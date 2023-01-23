『マイヤー(Meyer) フライパン 28cm ステンレス IH対応 ふっ素樹脂加工 底面三層構造 「マキシム」 国内正規品 MXS-P28【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 21分に出品され03月05日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マイヤー(Meyer) フライパン 28cm ステンレス IH対応 ふっ素樹脂加工 底面三層構造 「マキシム」 国内正規品 MXS-P28



【商品説明】

・ガス/IH対応

・サイズ : 全長467×奥行295×高さ120mm(取っ手高さ) 胴体高さ55mm

・内面はふっ素樹脂加工

・原産国:タイ

・本体重量:1185g

・熱まわりのよい底面三層構造



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 49.80 cm

重量 : 1.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。