『マイヤー(Meyer) フライパン 28cm ステンレス IH対応 ふっ素樹脂加工 底面三層構造 「マキシム」 国内正規品 MXS-P28【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 21分に出品され03月05日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マイヤー(Meyer) フライパン 28cm ステンレス IH対応 ふっ素樹脂加工 底面三層構造 「マキシム」 国内正規品 MXS-P28
【商品説明】
・ガス/IH対応
・サイズ : 全長467×奥行295×高さ120mm(取っ手高さ) 胴体高さ55mm
・内面はふっ素樹脂加工
・原産国:タイ
・本体重量:1185g
・熱まわりのよい底面三層構造
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
91 入札履歴
終了
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