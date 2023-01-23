『ヒュンメル リュック CITY DAYPACK ブラック (90)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 05分に出品され03月20日 16時 05分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒュンメル リュック CITY DAYPACK ブラック (90)
【商品説明】
・ショルダーパッド
・ピックアップハンドル
・ポケットの数:2(外側1/内側1)
・全長 タテ42cmxヨコ34cmxマチ15cm
・留め具の種類: 2wayファスナー
・背あてパッド
・表地: ポリエステル
・重量:370g
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 40.40 cm
奥行 : 45.40 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
971 入札履歴
終了
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