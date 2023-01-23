『ヒュンメル リュック CITY DAYPACK ブラック (90)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 05分に出品され03月20日 16時 05分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒュンメル リュック CITY DAYPACK ブラック (90)



【商品説明】

・ショルダーパッド

・ピックアップハンドル

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・全長 タテ42cmxヨコ34cmxマチ15cm

・留め具の種類: 2wayファスナー

・背あてパッド

・表地: ポリエステル

・重量:370g



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 40.40 cm

奥行 : 45.40 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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