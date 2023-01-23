『CASETiFY インパクト iPhone 14 ケース MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G)/2.5mからの落下試験をクリア【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 20時 20分に出品され04月20日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CASETiFY インパクト iPhone 14 ケース MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G)/2.5mからの落下試験をクリア
【商品説明】
・2.5mからの落下試験をクリア
・MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G)
・iPhone 14 対応
・ワイヤレス充電 & MagSafe に対応
・少し高めに設計されたベゼルで画面を保護
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
WMY iPhone 14Pro ケース 手帳型 本革 シュリンクカーフ レザー スマホ スタンド機能 ベルト付き マグネットなし グレープ
¥ 7763
ajew(エジュー) スマホケース cadenas zipphone case shoulder 正規品 (iPhone13， cobalt
¥ 7762
《iPhone12mini本革》RAKUNI (ラクニ) 財布一体型/MagSafe対応防磁シート付属/背面カードケース/便利な前面カバーレ
¥ 7762
HUKURO iPhone13 Pro 用 ケース 手帳型 革 (右手持ち， ライトブラウン)
¥ 7762
MITER ケース For Chord Mojo 2 + Poly 用 カバープロテクター手作りレザーケース for mojo2poly (
¥ 7760
Alto メトロ iPhone12 mini (5.4インチ) ポケットケース イタリア製 本革 レザー iPhone ケース ハンドメイド
¥ 7757
（まとめ買い）エプソン 純正 インクボトル ケンダマ・タケトンボ 5色パック KETA-5CL ×3
¥ 7757
URBAN ARMOR GEAR iPhone 11 Pro Max(6.5インチ)対応耐衝撃ケース PATHFINDER オリーブドラブ
¥ 7756
カロッツェリア サイバーナビ 載せ替え用 地デジフィルムアンテナCYN1015×2/CYN1016×2計4枚セット
¥ 7754
COGURE コグレ 本革iPhoneケース ショルダーストラップ 落下防止ベルト カード収納 iPhone14/13/SE(第2/3世代)
¥ 7753
cdプレーヤー cd bluetooth プレーヤー ポータブル CD player Bluetooth/FM/USB/TF/AUX五モード
¥ 7752
スマートフォンケース HANATORA iPhone12 Pro / iPhone12 ケース 本革 シュリンクカーフレザー カードポケット フラップ スタンド
¥ 7750
スマートフォンケース HANATORA iPhone 14 Pro ケース 本革 シュリンクカーフレザー カードポケット フラップ スタンド機能 ショ
¥ 7750
スマートフォンケース HANATORA iPhone13 ProMax ケース 本革 シュリンクカーフレザー カードポケット フラップ スタンド機能 ショルダース
¥ 7750
スマートフォンケース HANATORA iPhone13 ケース 本革 シュリンクカーフレザー カードポケット フラップ スタンド機能 ショルダーストラップ 耐衝
¥ 7750
LANVIN en Bleu ランバンオンブルー iPhone SE 3 第3世代 / iPhone SE 2 第2世代 / 7 / 8 手
¥ 7749
HUKURO iPhone11 Pro Max 用 ケース 手帳型 革 左手持ち ブラック 赤糸
¥ 7743
HUKURO iPhone14 Pro 手帳型 ケース 左手持ち 栃木レザー 本革 スマホケース 落下防止 グリップ カバー ストラップホー
¥ 7743
落札価格7769円
159 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！