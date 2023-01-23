『CASETiFY インパクト iPhone 14 ケース MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G)/2.5mからの落下試験をクリア【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 20時 20分に出品され04月20日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASETiFY インパクト iPhone 14 ケース MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G)/2.5mからの落下試験をクリア



【商品説明】

・2.5mからの落下試験をクリア

・MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G)

・iPhone 14 対応

・ワイヤレス充電 & MagSafe に対応

・少し高めに設計されたベゼルで画面を保護



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。