『INOVA オープンイヤー イヤホン ワイヤレス Bluetooth 5.0 IP67 防水 AAC 自動ペアリング 左右分離型 スポーツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 44分に出品され04月01日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

INOVA オープンイヤー イヤホン ワイヤレス Bluetooth 5.0 IP67 防水 AAC 自動ペアリング 左右分離型 スポーツ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。