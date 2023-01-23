『Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 47分に出品され03月26日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.
【商品説明】
・BT接続時連続音楽再生時間:最大8時間、 充電時間:(NC ON時)最大30時間 (NC OFF時)最大38時間、
・【ANC機能＆外音取り込み機能】：ハイブリッド式ノイズキャンセリング技術を採用し、最大?38dBの騒音低減に達します。さらに外音取り込み機能と組み合わせて、アンビエントサウンドに切り替えると、会話や公共施設のアナウンス等の外音を取り込むことができて、音楽を楽しみながら周囲の音も聞く事ができます。
・【ハイレゾ対応 高品質オーディオ】：40mmのダイナミックドライバーを搭載、ハイレゾ音源のクリアで繊細なサウンドを実現します。
・【専門のアプリでカスタマイズ】EDIFIER CONNE
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
51 入札履歴
終了
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