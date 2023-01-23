『イヤホンアクセサリー 単結晶銅 Sennheiser ゼンハイザーIE40 Pro 対応 交換用 リケーブル ビバボ プラグ 4.4mm 5極 バランス アップグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 34分に出品され03月09日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッドホンアクセサリー
【商品名】
単結晶銅 Sennheiser ゼンハイザーIE40 Pro 対応 交換用 リケーブル ビバボ プラグ 4.4mm 5極 バランス アップグ
【商品説明】
・ケーブル:単結晶銅 高純度99.9999% 銀メッキ
・ケーブル長:120cm /ハンダ:WBT無鉛銀ハンダ使用
・プラグ:4.4mm L型プラグ 金メッキ / イヤフォン側プラグ:金メッキピン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応機種:Sennheiser ゼンハイザーIE40 Pro
【サイズ】
高さ : 0.40 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
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終了
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