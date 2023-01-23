『ネイルケア機器 ネイルマシン 2 in 1多機能 UVライト付き 電動ネイルマシン プロ用 電動ネイルケアキット 無段階スピード調整可能 高速35000rp【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 08時 05分に出品され05月08日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ネイルケア用家電

【商品名】

ネイルマシン 2 in 1多機能 UVライト付き 電動ネイルマシン プロ用 電動ネイルケアキット 無段階スピード調整可能 高速35000rp

FERRISA



【商品説明】

・【11個のネイルケアセット】FERRISA 電動ネイルマシンは、11種類の研削ヘッドが付き、マニキュア、研削、切断、曲げ、研磨、ジェルオフ、甘皮処理、角質除去などに使用でき、プロのネイルケア全方位のニーズを満たします。自宅でも気軽にネイルケアができ、美容院のネイルサロン効果を楽しめます。

・【2 in 1多機能UVネイルマシン】弊社のアップグレードされた電動ネイルマシンは、UVネイルライト付きでやかに温度を上げることで硬化熱を和らげます。セルフネイル派のガールに満足できます。電動ネイルペンを使用できるだけでなく、美しいネイルのDIYを



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。