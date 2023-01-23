キャットタワー 突っ張り 猫 おもちゃ キャットタワー 据え置き 組立簡単 キャットタワー 大型猫用 易于?装 キャットタワー 猫用品【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

キャットタワー 突っ張り 猫 おもちゃ キャットタワー 据え置き 組立簡単 キャットタワー 大型猫用 易于?装 キャットタワー 猫用品



【商品説明】

・2〜3匹?いに最?なサイズ ?机除やコロコロや専用のブラシをご使用いただき、こまめにお手入れしてください。

・ファブリック生地なので、オールシーズン?応！ ?沢のハンモックでニャンコがゆったりリラックスできます

・上り下りしやすい?段を?置 8か所麻?あり、いっぱいガリガリできます

・全高1 50 cm 、安定性抜群、シニア猫と子猫に最? 高いところが大好きなネコちゃんのための台座、

・猫ちゃんがよろこぶネズミおもちゃ付きます。 隠れ家があるので中に入ってお昼寝もできます。



【サイズ】

高さ : 35.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 12.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。