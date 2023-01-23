『キャットタワー つっぱり 猫 おもちゃ キャットタワー ミニ 組立簡単 キャットタワー スリム 易于?装 猫タワー 猫用品【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 06時 23分に出品され03月31日 06時 23分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットタワー つっぱり 猫 おもちゃ キャットタワー ミニ 組立簡単 キャットタワー スリム 易于?装 猫タワー 猫用品
【商品説明】
・2〜3匹?いに最?なサイズ ?机除やコロコロや専用のブラシをご使用いただき、こまめにお手入れしてください。
・ファブリック生地なので、オールシーズン?応！ ?沢のハンモックでニャンコがゆったりリラックスできます
・上り下りしやすい?段を?置 8か所麻?あり、いっぱいガリガリできます
・全高1 50 cm 、安定性抜群、シニア猫と子猫に最? 高いところが大好きなネコちゃんのための台座、
・猫ちゃんがよろこぶネズミおもちゃ付きます。 隠れ家があるので中に入ってお昼寝もできます。
【サイズ】
高さ : 35.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 12.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
キャットタワー 突っ張り 猫 おもちゃ キャットタワー ミニ 組立簡単 キャットタワー つっぱり 易于?装 猫 タワー 猫用品
¥ 7769
キャットタワー 突っ張り 猫 おもちゃ キャットタワー ミニ 組立簡単 キャットタワー つっぱり 易于?装 きゃとタワー 猫用品
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キャットタワー つっぱり 猫 おもちゃ キャットタワー コンパクト 組立簡単 キャットタワー 宇宙船付き 易于?装 きゃとタワー 猫用品
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キャットタワー 突っ張り 猫 おもちゃ キャットタワー 据え置き 組立簡単 キャットタワー 宇宙船付き 易于?装 キャット タワー 猫用品
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落札価格7769円
251 入札履歴
終了
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