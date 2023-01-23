『Hokeeperキャットタワー 猫タワー 大型猫 ネコタワー 天然サイザル麻紐 4つ猫ハウス強力な耐荷重 猫 ハンモック 多頭飼い ねこ ス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 17時 19分に出品され04月09日 17時 19分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hokeeperキャットタワー 猫タワー 大型猫 ネコタワー 天然サイザル麻紐 4つ猫ハウス強力な耐荷重 猫 ハンモック 多頭飼い ねこ ス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 53.00 cm
奥行 : 61.00 cm
重量 : 22.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
812 入札履歴
終了
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