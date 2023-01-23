『スマートウォッチ iphone対応 Alexa対応 通話機能付き，2023新モデル line通知 睡眠 歩数記録 IP68防水 1.8inc【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 55分に出品され03月21日 20時 55分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スマートウォッチ iphone対応 Alexa対応 通話機能付き，2023新モデル line通知 睡眠 歩数記録 IP68防水 1.8inc



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 7.30 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。