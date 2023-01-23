『スマートウォッチ 通話機能付き 活動量計 酸素濃度2022最新 1.32”有機EL大画面 睡眠トラッカ 電話帳 腕時計 スポーツウォッチsm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 33分に出品され04月26日 18時 33分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スマートウォッチ 通話機能付き 活動量計 酸素濃度2022最新 1.32”有機EL大画面 睡眠トラッカ 電話帳 腕時計 スポーツウォッチsm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 15.70 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。