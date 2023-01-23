『リー リュック Leeロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納 ホワイト刺繍【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 12時 55分に出品され05月04日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リー リュック Leeロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納 ホワイト刺繍



【商品説明】

・タテ46cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:6(外側5/内側1)

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:620g



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 39.60 cm

奥行 : 49.40 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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