『リー リュック Leeロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納 ホワイト刺繍【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 12時 55分に出品され05月04日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リー リュック Leeロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納 ホワイト刺繍
【商品説明】
・タテ46cmxヨコ30cmxマチ16cm
・ポケットの数:6(外側5/内側1)
・収納可能サイズ: 21-30L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:620g
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 39.60 cm
奥行 : 49.40 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
989 入札履歴
終了
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