『E.T. 名場面コレクション PART2 ?E.T.はボクらの永遠のトモダチー 全4種 ガチャガチャ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 37分に出品され03月27日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
E.T. 名場面コレクション PART2 ?E.T.はボクらの永遠のトモダチー 全4種 ガチャガチャ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 13.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
75 入札履歴
終了
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