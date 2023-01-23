『ホグロフス リュックサック タイトエクストラスモール Tight X-Small キッズ True black/pumpkin yellow【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 14時 17分に出品され04月17日 14時 17分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホグロフス リュックサック タイトエクストラスモール Tight X-Small キッズ True black/pumpkin yellow
【商品説明】
・ストラップの種類: パッド入りストラップ， 調整可能
・メイン素材: 100% ポリエステル
・・主要素材に防水性と耐摩耗性に優れた100%リサイクル素材を使用 ・重心を低く保つためのティアドロップ型フロントとサイドパネル ・身体構造を考慮したショルダーストラップ ・ファスナー付きのインナーポケット1つ ・使用しやすいファスナー付きのフロントポケット ・取り外し可能なアイスピッケル用のループ ・視認性を考慮したリフレクターのロゴ ・コンパクト性を追求したサイドストラップを採用 ・アジャスタブルウエストベルトは取り外し可能 ・快適な歩行を追求したアジャスタブルチェストストラップ ・握りやすいトップハ
【サイズ】
高さ : 7.37 cm
横幅 : 27.69 cm
奥行 : 41.66 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ホグロフス リュックサック タイトエクストラスモール Tight X-Small キッズ True black/sand
¥ 7768
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落札価格7769円
347 入札履歴
終了
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