『Speedo(スピード) フィットネス水着 Breaks Mirror Tape Across Top ブレイクスミラーテープアクロストップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 09時 31分に出品され04月09日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Speedo(スピード) フィットネス水着 Breaks Mirror Tape Across Top ブレイクスミラーテープアクロストップ
【商品説明】
・原産国：中国
・水の中から陸上まで水陸を問わず、様々なシーンでのアクティビティをサポートする水陸両用ウエア
・水陸両用／UV／ストレッチ／耐久性
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 1.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
863 入札履歴
終了
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