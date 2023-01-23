『Speedo(スピード) フィットネス水着 Breaks Mirror Tape Across Top ブレイクスミラーテープアクロストップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 09時 31分に出品され04月09日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) フィットネス水着 Breaks Mirror Tape Across Top ブレイクスミラーテープアクロストップ



【商品説明】

・原産国：中国

・水の中から陸上まで水陸を問わず、様々なシーンでのアクティビティをサポートする水陸両用ウエア

・水陸両用／UV／ストレッチ／耐久性



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

水着 タグ Speedo(スピード)

フィットネス水着

Breaks

Mirror

Tape

Across

Top

ブレイクスミラーテープアクロストップ