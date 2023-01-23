『電動剪定ばさみ 30mm切断直径 充電式剪定ハサミ 電動ハサミ 庭木 園芸 ガーデニング 果樹用0.65kg マキタ18Vバッテリー対応日本語取扱説明書付【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 00時 24分に出品され03月22日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本語取扱説明書付



切断直径30mm 剪定ばさみのはさみ部分は、シャープで耐久性があり、30mm以内の枝を簡単に切断できるSK5高炭素鋼から鍛造されています。



幅広い用途 あらゆる種類の庭、公園、農場、牧草地、果樹園、温室に適しており、果樹、鉢植え、景観樹、さらにはプラスチックパイプの切断も可能です。



注：剪定ばさみは鉄金属を切断できません。



ロングラン 充電式リチウム電池を搭載し、電池寿命が長い。 1つのバッテリーを4?6時間連続して使用でき、充電には2?3時間かかります。注：使用後はバッテリーを取り外し、涼しく乾燥した場所に保管してください。



使いやすさ 電動剪定ばさみの作業効率は、従来の手動剪定の10倍です。本体＋バッテリーの重量は約1kgです。引き金を引くことで枝を整えることができ、長期間使用しても腕の痛みがなく、時間とエネルギーを節約できます。ガーデニングがお好きな方へのプレゼントにも最適です。



安全保証 パッケージ内容：充電式剪定ハサミ1個、バッテリー、レンチ2個、充電器1個、、収納ボックス1個。常に製品品質の向上と不良品の発生率の低減に