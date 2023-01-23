『STEADY 電動フォームローラー ストロングモデル 筋膜リリース 筋膜ローラー ST117 (ベビーピンク)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 06時 53分に出品され05月19日 06時 53分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
STEADY 電動フォームローラー ストロングモデル 筋膜リリース 筋膜ローラー ST117 (ベビーピンク)
【商品説明】
・【1日5分のスタイルアップ習慣】ケアしたい部分に電動フォームローラーを当てて転がすだけで身体のめぐりが整い、スタイルアップ&キープをサポート。すらっとした体形や美脚を目指したい方、お風呂あがりやおやすみ前の新しい美容習慣を取り入れたい方に最適です。
・【リアルな指圧に近い快感ツボ押し突起】筋膜ローラーの表面に3種類のツボ押し突起を配置。「指先でツボをしっかり押す」、「指の腹で押さえる」、「手のひらで広く押さえる」という異なる刺激を体感できます。さらに、新モデルでは本体の表面全体に約1cmの三角突起を設置。突起の角度や深さは、親指の厚みと指圧時の指先の形状をヒントに設計しており、リアルな指圧感覚を追求。
・【ロングセラー製品の
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 36.40 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
562 入札履歴
終了
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