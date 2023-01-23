『ラーニング リソーシズ 算数教材 サイコロ イン サイコロ 十面体 72個入り LER7698【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 16分に出品され03月08日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラーニング リソーシズ 算数教材 サイコロ イン サイコロ 十面体 72個入り LER7698



【商品説明】

・パッケージサイズ : 約 幅 12.5cm x 高さ 12.5cm x 奥行き 8cm

・プラスチック製収納ケース付き

・外側サイコロサイズ : 約 2.5cm (直径)

・対象年齢 :6才以上



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 11.91 cm

奥行 : 12.40 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。