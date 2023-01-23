『ラーニング リソーシズ 算数教材 サイコロ イン サイコロ 十面体 72個入り LER7698【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 16分に出品され03月08日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラーニング リソーシズ 算数教材 サイコロ イン サイコロ 十面体 72個入り LER7698
【商品説明】
・パッケージサイズ : 約 幅 12.5cm x 高さ 12.5cm x 奥行き 8cm
・プラスチック製収納ケース付き
・外側サイコロサイズ : 約 2.5cm (直径)
・対象年齢 :6才以上
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 11.91 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
692 入札履歴
終了
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