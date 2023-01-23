『スノーピーク(snow peak) アメニティドームアップライトポールセット TP090【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 15時 22分に出品され05月02日 15時 22分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) アメニティドームアップライトポールセット TP090
【商品説明】
・ポール：A6061 ロープ：PP（径3.5mm） ペグ：A7075
・重量：0.56kg
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 69.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
422 入札履歴
終了
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