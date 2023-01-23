『ハピソン(Hapyson) 充電式チェストライト ブラック YF-201-K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月12日 00時 42分に出品され05月12日 00時 42分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

カラー:ブラック

明るさ:[集光]強 約3600lx/200lm、弱 約1000lx/50lm、微弱 約120lx/7lm [散光]強 約600lx/200lm、弱 約100lx/30lm [ダブル]約4200lx/400lm [ブースト機能]約10000lx/600lm

光源:白色ハイパワーLED×2、赤色高輝度LED×2(共にチップ)

大きさ(mm):約173×50×87

質量(g):約170(電池含)

付属品:調整パッド付きストラップ1本、USB充電ケーブル

集散光形

IPX5

「チェストライト インティレイ リチャージャブル」に新しいカラーが追加! リチウム電池採用でさらに明るく、軽く、快適に! このチェストライトこそ、理想形。



【商品説明】

アジングのカリスマ・家邊克己が釣り用ライトに望んだのが、機動力、長時間使用、そして、明るさ。2016年、鮮烈にデビューしたYF-200チェストライト・インティレイレイで終わりでないライトの更なる進化をHapysonが具現化。充電式リチウム電池を採用し約15%の軽量化、そして長時間の使用とパワーアップ



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