『ダンノ(DANNO) メディシンボール ソフトメディシン2kg D5260 サイズ:直径24cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 08時 57分に出品され03月23日 08時 57分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダンノ(DANNO) メディシンボール ソフトメディシン2kg D5260 サイズ:直径24cm
商品コード：16064629836
型番：D5260
素材:外被/PVCレザー、内材/テトロンクロス
サイズ:直径24cm
重量:2kg
原産国:台湾
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落札価格7768円
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