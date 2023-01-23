『ダンノ(DANNO) メディシンボール ソフトメディシン2kg D5260 サイズ:直径24cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 08時 57分に出品され03月23日 08時 57分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ダンノ(DANNO) メディシンボール ソフトメディシン2kg D5260 サイズ:直径24cm



商品コード：16064629836

型番：D5260



素材:外被/PVCレザー、内材/テトロンクロス

サイズ:直径24cm

重量:2kg

原産国:台湾