『TRUSCO(トラスコ) MC-5A用ヘッドレスト MC-5M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 10時 15分に出品され03月20日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「トラスコ中山(TRUSCO)」より引用"



【商品名】

TRUSCO(トラスコ) MC-5A用ヘッドレスト MC-5M



【商品説明】

・PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、布

・上下昇降機能 角度調節機能

・色：ブラック



【サイズ】

高さ : 13.70 cm

横幅 : 29.70 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 1.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。