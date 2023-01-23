『TRUSCO(トラスコ) MC-5A用ヘッドレスト MC-5M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 10時 15分に出品され03月20日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「トラスコ中山(TRUSCO)」より引用"
【商品名】
TRUSCO(トラスコ) MC-5A用ヘッドレスト MC-5M
【商品説明】
・PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、布
・上下昇降機能 角度調節機能
・色：ブラック
【サイズ】
高さ : 13.70 cm
横幅 : 29.70 cm
奥行 : 31.50 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
87 入札履歴
終了
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