『レムノス 掛け時計 とまり木の時計 アゲハ蝶 アナログ 木枠 天然色木地 SUR18-16 AGEHA Lemnos 直径25.4×奥行4.【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 53分に出品され03月13日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「レムノス(Lemnos)」より引用"
【商品名】
レムノス 掛け時計 とまり木の時計 アゲハ蝶 アナログ 木枠 天然色木地 SUR18-16 AGEHA Lemnos 直径25.4×奥行4.
【商品説明】
・サイズ:直径254×奥行き50ｍｍ
・素材:プライウッド、ガラス
・重量:585g
・電池/バッテリーが必要な商品です
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 26.20 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
667 入札履歴
終了
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