『I/Oデータ USB3.1（Gen1）対応 外付けポータブルSSD 1.0TB（スモーキーブラック） SSPH-UT1K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 22時 37分に出品され03月11日 22時 37分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
I/Oデータ USB3.1（Gen1）対応 外付けポータブルSSD 1.0TB（スモーキーブラック） SSPH-UT1K
【商品説明】
・4957180147321
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 14.60 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
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終了
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