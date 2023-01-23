『小川キャンパル PVCマルチシート ポルヴェーラ34用 1411【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 38分に出品され03月05日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

小川キャンパル PVCマルチシート ポルヴェーラ34用 1411



【商品説明】

・シートサイズ:長辺220(短辺170)×200cm

・付属品:収納袋

・原産国:日本

・収納サイズ:35×23cm

・固定部:ハトメ、ショックコード、フック

・素材:PVC(耐水圧10000mm以上)

・適応テント:ポルヴェーラ34

・重量:約2.0kg



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。