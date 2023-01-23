『小川キャンパル PVCマルチシート ポルヴェーラ34用 1411【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 38分に出品され03月05日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
小川キャンパル PVCマルチシート ポルヴェーラ34用 1411
【商品説明】
・シートサイズ:長辺220(短辺170)×200cm
・付属品:収納袋
・原産国:日本
・収納サイズ:35×23cm
・固定部:ハトメ、ショックコード、フック
・素材:PVC(耐水圧10000mm以上)
・適応テント:ポルヴェーラ34
・重量:約2.0kg
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
560 入札履歴
終了
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