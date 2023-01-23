『摸造刀（美術刀）黒石目小刀【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 09時 27分に出品され04月17日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
摸造刀（美術刀）黒石目小刀
【商品説明】
・サイズ：全長70cm、刃渡り46cm 重量：700g（鞘を払って550g）
・刀身：亜鉛合金（クロムメッキ仕上げ 柄：樹脂 鍔：合金製 鞘：木製
・製造：岐阜県関市 （観賞用美術刀剣証明書付き）
・鞘：上黒石目仕上げ 種類：日本刀-模造刀・模擬刀
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 9.50 cm
奥行 : 73.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
626 入札履歴
終了
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