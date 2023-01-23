『Vixen 双眼鏡 宙ガールシリーズ ソラプティLite H8×21WP ピンク 14611-6【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 20時 50分に出品され04月10日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vixen 双眼鏡 宙ガールシリーズ ソラプティLite H8×21WP ピンク 14611-6



【商品説明】

・1000m先視界:110m

・ひとみ径:2.6mm

・プリズム材質:BK7

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率 : 8倍

・実視界:6.3

・対物レンズ有効径 : 21mm

・見掛視界:50.4



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。