『Vixen 双眼鏡 宙ガールシリーズ ソラプティLite H8×21WP ピンク 14611-6【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 20時 50分に出品され04月10日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Vixen 双眼鏡 宙ガールシリーズ ソラプティLite H8×21WP ピンク 14611-6
【商品説明】
・1000m先視界:110m
・ひとみ径:2.6mm
・プリズム材質:BK7
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・倍率 : 8倍
・実視界:6.3
・対物レンズ有効径 : 21mm
・見掛視界:50.4
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
72 入札履歴
終了
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