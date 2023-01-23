『プシィバッグ 日本製 B4ファイル対応 シュリンクトートバッグ 652 652-B クロ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 18分に出品され03月24日 11時 18分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プシィバッグ 日本製 B4ファイル対応 シュリンクトートバッグ 652 652-B クロ
【商品説明】
・ショルダー全長:55cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ42.5cmxマチ9cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・重量:730g
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 30.80 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7768円
685 入札履歴
終了
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