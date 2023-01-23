『プシィバッグ 日本製 B4ファイル対応 シュリンクトートバッグ 652 652-B クロ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 18分に出品され03月24日 11時 18分に終了予定です。即決価格は7,768円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プシィバッグ 日本製 B4ファイル対応 シュリンクトートバッグ 652 652-B クロ



【商品説明】

・ショルダー全長:55cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ42.5cmxマチ9cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・重量:730g



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ プシィバッグ

日本製

B4ファイル対応

シュリンクトートバッグ

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