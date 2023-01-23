『デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ TRO L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 02時 07分に出品され04月10日 02時 07分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ TRO L
【商品説明】
・SIZE:XA ゆき丈:97cm 身幅:65cm 着丈:75cm
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7767円
987 入札履歴
終了
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