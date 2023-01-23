セレクトプラザ 高級pu革 ドライバー ウッド FW 2点 ユーティリティ UT用2点 ヘッドカバー 5点セット 米国旗柄 USA Flag【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

"画像出典元：「セレクトプラザ」より引用"



【商品名】

セレクトプラザ 高級pu革 ドライバー ウッド FW 2点 ユーティリティ UT用2点 ヘッドカバー 5点セット 米国旗柄 USA Flag



【商品説明】

・ウッド用 3、4、5、7、X番の変換ダグ付き

・ウッド用2点＋ドライバー用1点+UT用2点

・ドライバー/ウッド/ユーティリティ UT用 FW ヘッドカバー5点セット

・ドライバー用 460cc 440cc対応

・ユーティリティ UT 用 2、3、4、5、6、UT 変換ダグ付き



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。