『セレクトプラザ 高級pu革 ドライバー ウッド FW 2点 ユーティリティ UT用2点 ヘッドカバー 5点セット 米国旗柄 USA Flag【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 25分に出品され04月01日 10時 25分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「セレクトプラザ」より引用"
【商品名】
セレクトプラザ 高級pu革 ドライバー ウッド FW 2点 ユーティリティ UT用2点 ヘッドカバー 5点セット 米国旗柄 USA Flag
【商品説明】
・ウッド用 3、4、5、7、X番の変換ダグ付き
・ウッド用2点＋ドライバー用1点+UT用2点
・ドライバー/ウッド/ユーティリティ UT用 FW ヘッドカバー5点セット
・ドライバー用 460cc 440cc対応
・ユーティリティ UT 用 2、3、4、5、6、UT 変換ダグ付き
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7767円
639 入札履歴
終了
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