『ムスタッシュ リュック メンズ リュックサック 大容量 a4 pc対応 チェストバンド付 MDP-0653 ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 05時 13分に出品され04月12日 05時 13分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ リュック メンズ リュックサック 大容量 a4 pc対応 チェストバンド付 MDP-0653 ネイビー



【商品説明】

・「MOUSTACHE」定番の配色。A4書類やペットボトル お弁当などが程よく収まる 通勤・通学におすすめのリュックサックです。 サイズ：約横幅30×高さ40×マチ10cm 重量：約800g

・カラー：ネイビー・グレー・ブラック

・ポケットの数：【前面】ポケット×4【内部】ポケット×1、PCポケット×1【背面】ポケット×1

・時代の流れを意識したカジュアルラインのデザインとコストパフォーマンスに優れてモノづくりで展開する【MOUSTACHE】ユニセックスラインの商品構成でバッグから小物まで多彩なラインナップのブランドです。

・杢調ポリをベースにアクセント部分にヌメ調合皮を使用。崩しすぎないテイストで スーツ、カジュアルど



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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リュックサック

大容量

a4

pc対応

チェストバンド付

MDP-0653

ネイビー