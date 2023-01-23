『Dom Teporna ボディバッグ メンズ 本革 大容量 グラデーション レザー ワンショルダー 2WAY グリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 05時 35分に出品され03月26日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dom Teporna ボディバッグ メンズ 本革 大容量 グラデーション レザー ワンショルダー 2WAY グリーン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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